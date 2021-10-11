Новая неделя в Тюмени будет солнечной и теплой

09:15 11 октября 2021
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В понедельник переменная облачность, возможен небольшой дождь и днем лишь до +5 ºС, но уже во вторник погода улучшится. 

Во вторник сохранится вероятность осадков, но потеплеет до +10 ºС. В среду без дождя, немного облачно и + 12 ºС днем.

Четверг и пятница - ясная погода, днем воздух прогреется до +13 - +14 ºС.

На выходные синоптики туже обещают сухую солнечную погоду, но немного похолодает: в субботу днем около +11 ºС, в воскресенье - до + 9 ºС.

Теги: прогноз погоды
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