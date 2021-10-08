В Тюмени на ночь перекроют движение на участке улицы Мельникайте

С 22 часов 8 октября до 6 часов 9 октября будет ограничено движение транспорта по улице Мельникайте на участке от улицы Дружбы в сторону реки Туры в связи с выполнением работ строительству транспортной развязки.
Объезд данного участка на период производства работ осуществляется по улице Алебашевской, сообщили в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени
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