В Тюмени на ночь перекроют движение на участке улицы Мельникайте

С 22 часов 8 октября до 6 часов 9 октября будет ограничено движение транспорта по улице Мельникайте на участке от улицы Дружбы в сторону реки Туры в связи с выполнением работ строительству транспортной развязки.

Объезд данного участка на период производства работ осуществляется по улице Алебашевской, сообщили в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени