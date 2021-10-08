Солнечные выходные обещают тюменцам синоптики

Жители областной столицы на предстоящие выходные могут смело планировать прогулки на свежем воздухе. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков.
Сегодня ясно, днем воздух прогреется до +12 ºС. В субботу небольшая облачность во второй половине дня и до +10 ºС в светлое время суток. В воскресенье похолодает: днем не выше + 5 ºС, но также солнечно.
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