На улице Мельникайте в Тюмени с 30 октября изменится схема движения

09:49 07 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Для улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности в районе пересечения улиц Мельникайте и Республики будет изменено направление движение по полосам.

С 30 октября при движении по улице Мельникайте со стороны улицы Таймырской поворот налево на улицу Республики можно будет осуществить с крайней левой и средней полосы движения. Пока данный маневр можно осуществить только с крайней левой полосы, пояснили в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города.

Теги: дороги , транспорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021