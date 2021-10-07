На улице Мельникайте в Тюмени с 30 октября изменится схема движения

Для улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности в районе пересечения улиц Мельникайте и Республики будет изменено направление движение по полосам.

С 30 октября при движении по улице Мельникайте со стороны улицы Таймырской поворот налево на улицу Республики можно будет осуществить с крайней левой и средней полосы движения. Пока данный маневр можно осуществить только с крайней левой полосы, пояснили в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города.