В Тюмени к середине недели потеплеет

Сегодня в Тюмени днем до +2 ºС, пасмурно и временами небольшой снег. По данным Гисметео, во вторник погода приятнее не станет - к облачности и снегу добавится небольшой дождь.
Переменная облачность и потепление днем до +7 ºС ожидается в среду. Прогулки с детьми и любимыми можно планировать на вторую половину недели: в четверг, пятницу и субботу солнечно, без осадков и до + 10 ºС днем.
В воскресенье возможны небольшой дождь, переменная облачность и немного похолодает - днем до +7 ºС.
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