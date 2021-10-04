В Тюмени к середине недели потеплеет

09:11 04 октября 2021
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Сегодня в Тюмени днем до +2 ºС, пасмурно и временами  небольшой снег. По данным Гисметео, во вторник погода приятнее не станет - к облачности и снегу добавится небольшой дождь. 

Переменная облачность и потепление днем до +7 ºС ожидается в среду. Прогулки с детьми и любимыми можно планировать на вторую половину недели: в четверг, пятницу и субботу солнечно, без осадков и до + 10 ºС днем. 

В воскресенье возможны небольшой дождь, переменная облачность и немного похолодает - днем до +7 ºС.

Теги: прогноз погоды
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