В Тюменской области до 24 октября продлили режим коронавирусных ограничений

В Тюменской области до 24 октября продлили ограничения, введенные в рамках режима повышенной готовности, в связи с недопущением распространения COVID-19, сообщили в Оперштабе.

В рамках ограничений допускается проведение экскурсий для организованных групп (классов) обучающихся (воспитанников, студентов) образовательных организаций и организованных туристических групп без пересечения групповых экскурсий в одном зале.

Общее количество участников физкультурных и спортивных мероприятий ограничиваются числом не более 500 человек. Как разъяснили в Департаменте физической культуры и спорта региона, с 27 сентября решение о проведении массовых мероприятий с большим количеством участников будет согласовываться с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

На территории области сохраняется масочный режим.