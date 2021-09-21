Тюмень за день: 21 сентября

Тюменцы депутатами в Госдуму выбрали Николая Брыкина и Ивана Квитку
За Николая Брыкина проголосовали жители Ленинского и Центрального административных округов города Тюмени, входящих в Тюменский избирательный округ №185. Ивана Квитку своими голосами поддержали проживающие в Калининском и Восточном административных округах, входящих в Заводоуковский избирательный округ № 186.
Библиотеку нового поколения собираются открыть в Тюмени
Библиотека в микрорайоне Ватутино получит новую жизнь как современный информационный, культурный и коммуникационный центр для горожан всех возрастов, сообщили в администрации города.
Тюменцы в субботу выйдут на "Кросс нации"
Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет в Тюмени 25 сентября на городской набережной.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru