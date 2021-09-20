В центре Тюмени из-за сноса долгостроя на две недели ограничили движение

В связи с производством работ по демонтажу конструкции здания № 50 по улице Герцена с 20 сентября по 6 октября прекращено движение транспорта по улице Смоленской на участке от улицы Камышинской до Дзержинского.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта просит участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и предлагает закрытый участок дороги объезжать по улицам Камышинская, Каширская и Первомайская.
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