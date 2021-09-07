В воскресенье в центре Тюмени на шесть часов ограничат движение транспорта

С 10 до 16 часов 12 сентября для прохождения колонны велосипедистов будет ограничено движение по автомобильным дорогам на улицах Перекопская, Ленина, Орджоникидзе и Республики, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Объезжать закрытые дороги горожанам предлагают по улицам Герцена, Володарского и межквартальным проездам, не забывая при этом соблюдать правила дорожного движения.
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