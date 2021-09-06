В Тюмени на неделе будет прохладно и пасмурно

В течение недели в Тюмени пасмурно, небольшие дожди, температура воздуха около +13 °С днем и около +7 °С ночью, в выходные будет еще холоднее, прогнозируют синоптики.

В понедельник и вторник в первой половине дня ясно, до +16, небольшой дождь возможен сегодня вечером.

В среду и четверг днем до +13+14 °С, вечерами небольшой дождь.

С пятницы и до воскресенья дожди вероятны в течение всего дня, похолодает особенно в субботу - днем только до +8 °С, в ночные часы в эти дни не выше +5 °С.