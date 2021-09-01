"Елки" добрались до тобольского аэропорта

Новогодняя кинофраншиза "Елки" снимается в Тюменской области. Локацией для одной из ключевых сцен фильма был выбран готовящийся к открытию новый аэропорт Тобольска. Об этом со ссылкой на директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павла Белявского сообщает пресс-служба аэропорта.

"Елки" входят в пятерку самых кассовых фильмов и в список главных и любимых в нашей стране новогодних комедий, для региона участие в данном проекте — "это мощный PR-инструмент, возможность продемонстрировать достоинства области и отдельных ее уголков", заявил Белявский.

Действие фильма разыграется на территории Тюмени и Тобольска, основные сцены уже отсняты, одна из значимы сюжетных сцен будет снята в аэропорту Тобольска. Планируется, что картина выйдет на экраны уже в декабре.

Новый аэропорт имени Ремезова в Тобольске планируется открыть осенью этого года. Терминал площадью 5 тысяч квадратных метров будет способен пропускать до 380 человек в час. Открытие Тобольского аэропорта позволит жителям города свободнее передвигаться по стране, до этого им приходилось ездить по несколько часов до ближайшего аэропорта, который находится в Тюмени.

Строительство аэропорта в Тобольске – важный инфраструктурный проект, реализуемый СИБУРом совместно с Правительством Тюменской области и направленный на развитие внутреннего российского туризма и повышение инвестиционной привлекательности региона. Более 90% строительных конструкций и материалов, использованных для возведения здания, – российского производства. Аэропорт возведен за рекордные два года. В процессе было задействовано около двух тысяч человек и свыше 800 единиц техники. Партнером строительства аэропорта стала компания СИБУР.