Молоко всему голова: почему не стоит отказываться от молочных продуктов?

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

В последнее время набирает обороты мода на растительное молоко и полный отказ от молочной продукции. Происходит это по разным причинам: кто-то избегает молока из-за непереносимости или аллергии, а кто-то следует новому тренду. Насколько опасной может быть мода, разберемся ниже.

Если у вас нет показаний врача, то не стоит отказываться от молочной продукции – одного из главных поставщиков кальция в организм. Диетологи уверяют, что безосновательный отказ от "молочки" потенциально может привести к неприятным последствиям для здоровья. Специалисты не рекомендуют более чем на месяц отказываться от молочных продуктов без медицинских противопоказаний, которые включают в себя аллергию на молочный белок и непереносимость лактозы.

По словам диетологов, из-за дефицита кальция проблемы со здоровьем могут возникнуть у людей любого возраста. Недостаток этого минерала приводит к нарушениям развития скелета у детей, ухудшению кровообращения у взрослых и снижению плотности костей у пожилых, что часто приводит к возникновению остеопороза и патологических переломов. А недостаток витамина D, которым богата молочная продукция, не только ухудшает усвоение кальция, но и приводит к нарушению работы иммунной системы.

Помимо перечисленного выше, молочные продукты содержат целый ряд необходимых для организма микро- и макроэлементов: калий, натрий, магний, хлор, йод и цинк. Во многом благодаря этому, "молочка" давно занимает одно из важнейших мест в нашем рационе. Для того, чтобы молочная продукция принесла как можно больше пользы, следует отдавать свое предпочтение качественной и натуральной продукции проверенных производителей.

Продукты компании "Золотые луга" не содержат консервантов, стабилизаторов, растительных масел, искусственных красителей и вкусовых добавок. Все сырье проходит строгий контроль качества и соответствует самым современным требованиям.

"Золотые Луга" являются одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири и давно зарекомендовали себя на рынке. Продукты торговых марок "Золотые луга", "Живи здорОво!" и "Ситниковское" регулярно становятся победителями различных фестивалей и выставок, получают высокую оценку экспертного жюри, а также имеют высокий спрос среди покупателей. Потребители выбирают молочную продукцию этого производителя за безопасность, стабильное качество и традиционный вкус.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из старейших предприятий Тюменской области.