Жара в Тюмени продолжится и на выходных

Осадков в ближайшие дни не предвидится.

Сегодня, 20 августа, в Тюмени в дневные часы до плюс тридцати градусов и ясно, к вечеру до плюс двадцати четырех градусов, без дождей

В субботу, 21 августа, в городе днем максимум до плюс тридцати двух градусов, ясно, без осадков, к вечеру до плюс двадцати четырех градусов, в воскресенье, 22 августа, в Тюмени вновь до плюс тридцати двух градусов, к вечеру до плюс двадцати градусов, без дождей.