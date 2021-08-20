Жара в Тюмени продолжится и на выходных

Осадков в ближайшие дни не предвидится.
Сегодня, 20 августа, в Тюмени в дневные часы до плюс тридцати градусов и ясно, к вечеру до плюс двадцати четырех градусов, без дождей
В субботу, 21 августа, в городе днем максимум до плюс тридцати двух градусов, ясно, без осадков, к вечеру до плюс двадцати четырех градусов, в воскресенье, 22 августа, в Тюмени вновь до плюс тридцати двух градусов, к вечеру до плюс двадцати градусов, без дождей.
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