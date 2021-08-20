Жара в Тюмени продолжится и на выходных

10:00 20 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Осадков в ближайшие дни не предвидится.

Сегодня, 20 августа, в Тюмени в дневные часы до плюс тридцати градусов и ясно, к вечеру до плюс двадцати четырех градусов, без дождей

В субботу, 21 августа, в городе днем максимум до плюс тридцати двух градусов, ясно, без осадков, к вечеру до плюс двадцати четырех градусов, в воскресенье, 22 августа, в Тюмени вновь до плюс тридцати двух градусов, к вечеру до плюс двадцати градусов, без дождей.

Теги: погода
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021