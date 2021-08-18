Дачные рецепты: свежие овощи, ягоды и молочная продукция принесут пользу здоровью

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

У многих на даче растёт самый настоящий запас витаминов на целый год. В обычном дачном урожае море пользы, например, в состав малины входит бета-ситостерин, который предотвращает накопление холестерина на стенках сосудов, а фитостерины способствуют профилактике развития атеросклероза.

Большое количество витамина С и провитамина А в помидорах позволяет укреплять иммунную систему, а в мякоти сладкого перца содержится калий, фосфор, сера, магний и кальций, а также фтор, йод и медь, которые благоприятно влияют на состояние всего организма.

Всем известно, что и молочная продукция богата полезными веществами. Молоко и кисломолочные продукты являются источником витамина D, рибофлавина, витамина B12. Также молочка содержит полезные белки: казеин, альбумин и глобулин. Другие основные компоненты молока — молочный жир и лактоза. Все эти вещества благоприятно влияют на кости, кожу, кишечник и мозг человека.

Пока продолжается дачный сезон, нужно успеть поесть свежих фруктов, ягод и овощей. Отличная идея — совместить полезное с полезным и есть дары природы вместе с молочными продуктами, богатыми белками и микроэлементами. Компания "Золотые луга" подготовила рецепты, которые принесут максимум пользы здоровью.

Молочный коктейль с малиной

Ингредиенты

● 110 г свежей малины;

● 1 столовая ложка сахара;

● 1 чайная ложка лимонного сока;

● 180 мл молока "Золотые луга";

● 8 столовых ложек ванильного мороженого;

Приготовление

1. Отложите пару ягод для украшения, а остальные взбейте блендером с сахаром и лимонным соком. Протрите ягоды через сито, чтобы избавиться от семян.

2. Смешайте блендером молоко и мороженое. Масса должна получиться густой и однородной.

3. Полейте внутренние стенки стакана получившимся малиновым соусом. После добавьте молочный коктейль.

4. Украсьте ягодами.

Салат с помидорами, творогом и черешней

Ингредиенты

● 2 помидора

● 70 гр черешни

● ½ головки красного лука

● 50 гр. творога "Золотые луга"

● 10 мл оливкового масла

● Соль по вкусу

● Молотый черный перец по вкусу

Приготовление

1. Томаты нарежьте крупными ломтиками, лук — перьями.

2. Ягоды черешни разрежьте пополам, вынуть косточки.

3. Выложите томаты, черешню и лук в миску для подачи, заправьте оливковым маслом.

4. Сверху посыпьте творогом, посолите, поперчите.

Баклажаны, тушёные в сметане, с болгарским перцем

Ингредиенты

● 2 баклажана

● 2 помидора

● 2 головки репчатого лука

● 2 сладких перца

● 5 столовых ложек сметаны "Золотые луга"

● Соль по вкусу

● Молотый черный перец по вкусу

Приготовление

1. Баклажаны нарежьте ломтиками толщиной 1 см, посолите, дайте постоять 10 минут, отожмите.

2. В стеклянный сотейник положите слоями нарезанные соломкой лук, перец, помидоры, баклажаны, потушите под крышкой в течение 6 минут, добавьте сметану, поперчите и потушите ещё 2 минуты.

3. Выложите порцию в тарелку и украсьте ложкой сметаны.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из старейших предприятий Тюменской области.