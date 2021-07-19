На неделе в Тюмени потеплеет до плюс тридцати пяти

Сегодня, 19 июля, в Тюмени в дневные часы до плюс двадцати трех градусов, пасмурно, дожди затянутся до вечера.

Во вторник, 20 июля, в городе максимум до плюс двадцати шести градусов, возможен небольшой дождь.

В среду и четверг, 21 и 22 июля, в дневные часы до плюс тридцати градусов.

В пятницу и субботу, 23 и 24 июля, в городе до плюс тридцати пяти градусов, не так жарко в воскресенье, 25 июля, в дневные часы синоптики обещают до плюс двадцати шести градусов.