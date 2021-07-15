"Русская компания" предлагает тюменцам Интернет по невероятно выгодным условиям

Жители Тюмени и Тюменского района могут по выгодным условиям провести себе домашний Интернет от "Русской компании". Провайдер предлагает особые тарифы для проживающих в многоквартирных домах, а владельцам частных коттеджей доступна приятная акция.

Выбирая Интернет от провайдера в частном секторе, все именинники получают скидку 50% на подключение услуг. Акция дополнительно распространяется на месяц до и месяц после даты рождения и продлится до конца 2021 года.

Для многоквартирных домов действуют спецпредложения. В рамках тарифа "Для своих" тюменцам доступен безлимитный Интернет скоростью до 100 Мбит/с за 450 рублей в месяц. Желающие добавить к этому кабельное телевидение с более чем 200 каналами могут выбрать тариф "Для своих+", абонентская плата составит 550 рублей в месяц.

Также есть возможность пользоваться Интернетом со скоростью до 200 Мбит/с за 599 рублей в месяц в рамках тарифа "Для своих200" и добавить к этому кабельное ТВ по тарифу "Для своих200+" за ежемесячную плату 699 рублей.

Подробнее ознакомиться с тарифными планами и условиями подключения, а также проверить техническую возможность подключения можно на сайте ООО "Русская компания". Уточнить подробности и оформить заявку можно по телефону: 8 (3452) 39-00-39.