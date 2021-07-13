"Русская Компания" предлагает комплекс мер по обеспечению информационной безопасности тюменских компаний

Оценить уровень информационной безопасности предприятия можно по нескольким признакам.

Первый из них – процессы, связанные с цифровыми данными и ИТ-системами, автоматизированы. Объемы обрабатываемых данных и специфика современных информационных систем практически не позволяют выполнять аналитическую работу и решать сложные задачи исключительно в ручном режиме.

Второй – использование сбалансированного подхода при обеспечении информационной безопасности, когда стандарты, фреймворки и лучшие практики адаптируются к процессам компании.

Третий – напоминание о безопасности на внутренних совещаниях, ведение контроля за соблюдением всех процедур в ежедневной деятельности, а также формирование бюджетов и стратегии организации с учетом информационной безопасности.

Наконец, показателем достаточно высокого уровня станет наличие действующих договоров с внешними поставщиками услуг в области информационной безопасности. Специалисты разработают индивидуальный комплекс мер, включающий не только внедрение надежных средств защиты, но и внутреннюю работу по повышению ИТ-грамотности персонала. Именно такое предложение для тюменского бизнеса приготовила "Русская Компания"

Сотрудники компании обследуют информационные системы на предмет соответствия установленным требованиям по информационной безопасности, поставят сертифицированные средства защиты информации и обеспечат сопровождение на всех этапах. Помимо этого, специалисты разработают пакет организационно-распорядительных документов, а также проведут аттестационные испытания и аттестацию на соответствие требованиям по защите информации средств и систем информатизации.

Эксперты "Русской Компании" готовы проконсультировать компании по всем вопросам, связанным с информационной безопасностью бизнеса. Узнать больше можно по телефону: +7 (3452) 68 00 86 и на сайте.