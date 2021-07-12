В Тюменскую область пришло похолодание

Самым прохладным днем обещает стать четверг: по прогнозам Гидрометцентра, 15 июля столбик термометра не поднимется выше +17 °С.

Сегодня, 12 июля, днем воздух прогреется до +21 °С, пасмурно, но осадков не ожидается, ветер северный до 6 м/с с порывами до 15 м/с.

13 и 14 июля днем до +18 °С, небольшая облачность и без осадков.

После прохладного и пасмурного четверга, в пятницу, 16 июля, потеплеет до +22 °С и будет малооблачно.

В выходные возможны осадки, днем потеплеет до +24 - +25 °С.