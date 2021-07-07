На тюменской трассе пьяное ДТП: пассажира выбросило из машины

15:16 07 июля 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагическое ДТП произошло вчера, 6 июля, в 15:40 на 9-м километре автодороги Бархатово — Бобылево в Исетском районе Тюменской области.  Здесь  съехал в кювет и опрокинулся  автомобиль ВАЗ-2110.  

В машине ехали трое мужчин: водитель и двое пассажиров. В результате аварии 63-летний пассажир, который ехал на переднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности, не пострадал. 57-летний пассажир с заднего сиденья, предварительно,  не был пристегнут ремнем безопасности.  Человека  выбросило из машины, он погиб,  проживал в деревне Сизикова Исетского района.

37-летний водитель "Лады", житель Шатровского района Курганской области, получил различные повреждения, доставлен в больницу. Выяснилось, что он находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 1,19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Стаж за рулем – 1 год. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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