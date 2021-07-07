На тюменской трассе пьяное ДТП: пассажира выбросило из машины

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагическое ДТП произошло вчера, 6 июля, в 15:40 на 9-м километре автодороги Бархатово — Бобылево в Исетском районе Тюменской области. Здесь съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2110.

В машине ехали трое мужчин: водитель и двое пассажиров. В результате аварии 63-летний пассажир, который ехал на переднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности, не пострадал. 57-летний пассажир с заднего сиденья, предварительно, не был пристегнут ремнем безопасности. Человека выбросило из машины, он погиб, проживал в деревне Сизикова Исетского района.

37-летний водитель "Лады", житель Шатровского района Курганской области, получил различные повреждения, доставлен в больницу. Выяснилось, что он находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 1,19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Стаж за рулем – 1 год. Обстоятельства ДТП устанавливаются.