Тюменцы могут выиграть солнцезащитные очки

18:15 28 июня 2021
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Афиша от организаторов

Афиша Тюмень совместно с "Русской ювелирной сетью" и галереей "Техномир" запускает розыгрыш сертификатов на покупку очков (18+).

Будет ТРИ победителя, каждый из которых получит сертификат на 1000 р на покупку солнцезащитных очков.

Победителей определят 6 июля среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу "Афиши Тюмень""Золотую лавину" и галерею "Техномир" в социальной сети Инстаграм, поставить лайк публикации о розыгрыше и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу. 

Очки - это не только способ видеть мир прекраснее, но и дополнение к стильному внешнему виду. 

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.

Теги: очки , розыгрыш
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