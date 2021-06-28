Тюменцы могут выиграть солнцезащитные очки

Афиша от организаторов

Афиша Тюмень совместно с "Русской ювелирной сетью" и галереей "Техномир" запускает розыгрыш сертификатов на покупку очков (18+).

Будет ТРИ победителя, каждый из которых получит сертификат на 1000 р на покупку солнцезащитных очков.

Победителей определят 6 июля среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу "Афиши Тюмень" , "Золотую лавину" и галерею "Техномир" в социальной сети Инстаграм, поставить лайк публикации о розыгрыше и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Очки - это не только способ видеть мир прекраснее, но и дополнение к стильному внешнему виду.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.