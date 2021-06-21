Тюменцы могут выиграть много шоколада

Афиша от организаторов

Афиша Тюмень совместно с сетью магазинов для кондитеров "Арт-Я" запускает розыгрыш (0+) на странице в Инстаграме @afisha_kto.

Тюменцы могут получить сертификаты на шоколад Callebaut на 1, 2 и 3 тысячи рублей!

Будет ТРИ победителя: 1 место — сертификат на 3 тыс. рублей; 2 место — сертификат на 2 тыс. рублей; 3 место — сертификат на 1 тыс. рублей.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу "Афиши Тюмень" и "Арт-Я" в социальной сети Инстаграм, поставить лайк публикации о розыгрыше и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

В магазинах для кондитеров "Арт-Я" можно найти кондитерские и хлебопекарные ингредиенты, проверенные российскими шеф-кондитерами.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.