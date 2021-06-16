Тюменцев предупреждают о сильном ветре

16:37 16 июня 2021
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По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 17 июня, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Синоптики прогнозируют сильный ветер.

В четверг в Тюмени переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер западный, 4–9 м/с, температура +15ºС...+17ºС,  днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7–12 м/с, порывы до 18 м/с, температура +31ºС...+33ºС.

Теги: погода
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