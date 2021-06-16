Тюменцев предупреждают о сильном ветре

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 17 июня, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Синоптики прогнозируют сильный ветер.
В четверг в Тюмени переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер западный, 4–9 м/с, температура +15ºС...+17ºС, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7–12 м/с, порывы до 18 м/с, температура +31ºС...+33ºС.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru