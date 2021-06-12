Афиша Тюмень и Fitberri разыгрывают призы на сумму 12300 рублей

Афиша предоставлена организаторами

Афиша Тюмень совместно с фитнес-центром Fitberri запускает розыгрыш призов на 12300 рублей (18+). Розыгрыш проходит в Инстаграме @afisha_kto.

Будет пять победителей, имена которых станут известны 18 июня. Счастливчиков определят среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Первый победитель получит карту в Fitberri на 14 дней, второй - карту на 7 дней, третий - персональную тренировку в студии йоги, четвертый победитель выиграет персональную тренировку в студии кинезис, а пятому достанется персональная тренировка в студии пилатес.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу "Афиши Тюмень" и фитнес-центр Fitberri в социальной сети Инстаграм, поставить лайк публикации о розыгрыше и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Fitberri - это премиальный фитнес для людей, которые ценят комфорт и заботятся о своем здоровье.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.