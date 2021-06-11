Тюмень за день: 10 июня

18:00 10 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Около 300 тыс доз вакцины от коронавируса получила Тюменская область с начала массовой вакцинации

Поставки идут регулярно, так что желающие могут привиться в удобное для себя время, отмечают в депздраве. В поликлиниках прививают по записи, в мобильных пунктах - в порядке живой очереди.

Тюменцев попросили установить на окна блокираторы

Сотрудники департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени напомнили горожанам об основных правилах безопасности детей.

На Цветном бульваре запустят воздушных змеев в цветах российского флага

Акцию проведут активисты ОНФ 11 июня в 14:00 на Цветном бульваре. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021