В Тюмени в районе набережной ограничат стоянку транспорта

Для обеспечения свободного выезда с территории парковки в районе здания № 1 по улице Республики с 1 июля вводятся ограничения по стоянке транспорта. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
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