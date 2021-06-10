В Тюмени в районе набережной ограничат стоянку транспорта

10:25 10 июня 2021
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Для обеспечения свободного выезда с территории парковки в районе здания № 1 по улице Республики с 1 июля вводятся ограничения по стоянке транспорта. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Теги: парковки
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