В АО "Транснефть – Сибирь" завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту

АО "Транснефть – Сибирь" в двадцатый раз провело соревнования по пожарно-прикладному спорту на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины".

В мероприятии, проходившем на стадионе "Геолог" в Тюмени, приняли участие 12 команд из основных подразделений акционерного общества, всего 72 человека. Участники соревновались в пяти видах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, челночный бег, боевое развертывание от пожарного автомобиля, а также теоретическая подготовка.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки, работать в дыму при высоких температурах. Прошедшие соревнования показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

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В общей сложности в составе добровольных пожарных дружин (ДПД) АО "Транснефть – Сибирь" – более тысячи человек. В состав дружин на местах входят рядовые сотрудники: слесари, механики, водители, линейные трубопроводчики. Они принимают участие в регулярных учебно-тренировочных занятиях, проходят соответствующее обучение и инструктажи.

Теоретические знания и практические навыки в области пожарной безопасности повседневно применяются в укреплении трудовой дисциплины и соблюдении техники безопасности на производстве. Также члены ДПД проводят профилактическую работу в трудовом коллективе.

По результатам пяти этапов соревнований победителем признана команда Урайского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Второе место заняла дружина Специализированного транспортного управления, третье – представители Ноябрьского УМН.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда АО "Транснефть – Сибирь", которая представит предприятие на третьем этапе соревнований по пожарно-прикладному спорту среди организаций системы ПАО "Транснефть". Финальный этап пройдет в Санкт-Петербурге на базе АО "Транснефть – Балтика" в июле 2021 года.