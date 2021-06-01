Пострадавшим при пожаре в СНТ "Солнышко" выплатили 15 млн рублей

Департамент социального развития Тюменской области направил выплаты уже по 52 заявлениям на общую сумму 15 млн рублей.

Единовременные выплаты предоставляются в соответствии с поручением губернатора Тюменской области Александра Моора в связи с лесным пожаром 18 мая 2021 года на территории Винзилинского муниципального образования Тюменского района. Он произошел в период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

В соответствии с постановлением правительства Тюменской области №281-п от 19 мая 2021 года единовременная выплата предоставляется на основе заявлений:

-- гражданам-собственникам пострадавших жилых помещений, зарегистрированным и проживающим в указанных жилых помещениях на территории СНТ "Солнышко" Винзилинского муниципального образования, при условии утраты единственного жилья и отсутствия в их собственности, в собственности членов их семьи других жилых помещений в сумме, определяемой из расчета: стоимость одного квадратного метра (50 648 рублей), умноженная на площадь утраченного жилого помещения;

-- гражданам-собственникам пострадавших жилых помещений на территории СНТ "Солнышко" Винзилинского муниципального образования, для которых данное жилое помещение не является единственным и в их собственности или в собственности членов их семей находятся другие жилые помещения, в размере 1 миллиона рублей;

-- гражданам-собственникам пострадавших строений, не являющихся жилыми помещениями, на территории СНТ "Солнышко" Винзилинского муниципального образования в размере 200 тысяч рублей;

-- гражданам-собственникам пострадавших земельных участков на территории СНТ "Солнышко" Винзилинского муниципального образования при отсутствии на них жилых помещений или строений в размере 50 тысяч рублей.