Евгений Заболотный лидирует в медиарейтинге первых лиц столичных городов УрФО

Евгений Заболотный отмечен в рейтинге компании "Медиалогия" первых лиц столичных городов субъектов УрФО за апрель 2021 года. Лидирующий медиаиндекс среди председателей дум столиц регионов Урала Евгений Борисович удерживает второй месяц подряд.

В апреле председатель Тюменской гордумы активно общался с представителями СМИ и комментировал работу депутатского корпуса городского парламента.

Среди основных событий – исполнение наказов жителей депутатами, подготовка к празднованию Дня Победы и встречи с ветеранами, награждение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" медицинских работников. Отмечается также деятельность Евгения Заболотного в составе российской делегации в Конгрессе Совета Европы.

Второе и третье места в медиарейтинге заняли председатели дум Екатеринбурга и Челябинска. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 63 тыс. источников. Это телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Рейтинг публикуется ежемесячно. Вместе с медиактивностью председателей парламентов ведется подсчет упоминания в СМИ глав городов – столиц регионов Урала. В апреле глава Тюмени Руслан Кухарук занял третье место.