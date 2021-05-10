Военнослужащие ЦВО участвуют в тушении пожаров в Тюменской области

Военнослужащие Центрального военного округа участвуют в тушении природных пожаров на территории Тюменской области. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения региональных властей.

В частности, по информации ТАСС, на тушение пожаров в районе села Орловка дополнительно направлен сводный отряд инженерно-саперного полка в количестве 20 человек. На месте несколько дней уже находится отряд из 20 военнослужащих. Для тушения очагов возгорания военнослужащие применяют ранцевые огнетушители РП-15. "В готовности к применению содержатся два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды", - сообщалось ранее на сайте Минобороны РФ.