Тюмень за день: 4 мая

Тюменская область получит от фонда президентских грантов 17,9 млн рублей

Фонд президентских грантов подписал приказ о предоставлении Тюменской области гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Для софинансирования расходов на поддержку некоммерческих неправительственных организаций региону выделят 17,9 млн рублей.

ЦУР назвал самые популярные у тюменцев темы для обсуждения в соцсетях

Больше всего в апреле жителей региона беспокоило состояние дорог, благоустройство общественных территорий, вопросы ЖКХ и образования.

В Тюмени работают офлайн-площадки для голосования за дизайн-проекты благоустройства города

Волонтеры проекта работают в торговых центрах, парках и других общественных местах. У них можно получит всю интересующую информацию и проголосовать за понравившийся вариант благоустройства.