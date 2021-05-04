Тюмень за день: 4 мая

Тюменская область получит от фонда президентских грантов 17,9 млн рублей
Фонд президентских грантов подписал приказ о предоставлении Тюменской области гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Для софинансирования расходов на поддержку некоммерческих неправительственных организаций региону выделят 17,9 млн рублей.
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Больше всего в апреле жителей региона беспокоило состояние дорог, благоустройство общественных территорий, вопросы ЖКХ и образования.
В Тюмени работают офлайн-площадки для голосования за дизайн-проекты благоустройства города
Волонтеры проекта работают в торговых центрах, парках и других общественных местах. У них можно получит всю интересующую информацию и проголосовать за понравившийся вариант благоустройства.
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