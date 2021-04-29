Тюменцы могут бесплатно посетить концерт ко дню Великой Победе

Коллаж: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" в своей группе во ВКонтакте запускает розыгрыш билетов на концерт, посвящённый Великой Победе (6+).

У нас будет ОДИН победитель, который и получит билеты на две персоны. Победителя определят 5 мая с помощью специального приложения.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке. https://vk.cc/8vOJ7H

Победитель сможет сходить на музыкально-литературную композицию по поэме Твардовского "Дом у дороги". Участие принимают Тюменский филармонический оркестр, заслуженный артист России Леонид Окунев и артистка Молодежного театра "Ангажемент" Екатерина Зорина. Мероприятие состоится в филармонии 6 мая в 19:00.