У маршрутов № 151 и № 151к меняется схема движения

В Тюмени с 1 мая в схемы движения маршрутов № 151 "Центральный рынок — с/о Лесная поляна" и № 151к "з-д Медоборудования — с/о Лесная поляна" включаются остановочные пункты "ул. Федюнинского, 83" и "ул. Линейная", расположенные на улице Федюнинского.
Расписание автобусов доступно на сайте МКУ "Тюменьгортранс", в мобильном приложении "Тюменский транспорт", также уточнить расписание можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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