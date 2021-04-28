У маршрутов № 151 и № 151к меняется схема движения

13:20 28 апреля 2021
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В Тюмени с 1 мая в схемы движения  маршрутов № 151 "Центральный рынок — с/о Лесная поляна" и № 151к "з-д Медоборудования — с/о Лесная поляна" включаются остановочные пункты  "ул. Федюнинского, 83" и "ул. Линейная", расположенные на улице Федюнинского.

Расписание автобусов доступно на сайте МКУ "Тюменьгортранс", в мобильном приложении "Тюменский транспорт", также уточнить расписание можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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