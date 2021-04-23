Театр моды "Клеопатра" завоевал дипломы лауреатов на международном конкурсе

Международный конкурс-фестиваль "Планета талантов" проходил в Тюмени с 15 по 18 апреля. Театр моды "Клеопатра" от Дома культуры "Водник" принял участие в событии и занял призовые места.

В номинации "Современный костюм" коллектив получил диплом лауреата 3 степени за новую коллекцию и номер "Космическая улитка". Еще два диплома лауреата 3 степени театр моды "Клеопатра" получил в номинациях "Сценический костюм" и "Вечерняя одежда". Коллекции и номера создавались под руководством Олеси Выхристюк, дизайнера Анны Жижилкиной и хореографа Полины Пиллигримовов.

Дипломы 1 степени завоевала младшая группа театра моды "Клеопатра" в номинации "Этно-стиль", дизайнером коллекции стала Надежда Брежнева. Дети занимаются всего один год, но уже делают успехи!

Театр моды "Клеопатра" совместно с проектом "Новое время 50+" стали на международном конкурсе лауреатами 2 степени в номинации "Прет-а-порте" благодаря дизайнерам Надежде Брежневой и Людмиле Даяновой. Напомним, что руководителем проекта "Новое время" является Екатерина Удина.

Жюри конкурса также отдельно отметили благодарственными письмами Олесю Выхристюк, Екатерину Удину, Татьяну Кострыгину, Елену Афанасьеву и Юлию Кушину.