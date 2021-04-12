В Увате закрыта ледовая переправа

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Ледовая переправа через Иртыш в Увате перестала действовать. Такое решение приняла комиссия, куда вошли представители обслуживающей организации и Госинспекции по маломерным судам, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Переправа закрыта, она становится опасной для проезда автотранспорта, — пояснил старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам Олег Папазян. - Во-первых, много воды у берегов. Во-вторых, варьируется толщина льда по всей переправе, появляются промоины. Нынешняя ледовая переправа практически побила рекорд по "долгожительству". Демонтированы дорожные знаки, регулирующие движение по ледовой переправе, установлены запрещающие аншлаги. Разрушение льда будет произведено в начале этой недели".

Пешеходы пока могут передвигаться по реке по деревянным мосткам. В период ледохода перевозку населения между берегами реки в Увате будет осуществлять судно на воздушной подушке.