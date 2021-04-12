На неделе в Тюмени до плюс девятнадцати градусов

Теплая погода установится к середине недели, а на выходных — резкое похолодание.

Сегодня, 12 апреля, в городе днем до плюс двенадцати градусов, ясно, к вечеру до плюс восьми градусов, осадков не предвидится. Аналогичная погода и во вторник, 13 апреля.

В среду и четверг, 14 и 15 апреля, в Тюмени днем до плюс девятнадцати, ясно, без дождей.

В пятницу, 16 апреля, в городе в дневные часы до плюс десяти градусов, пасмурно, без осадков.

В субботу, 17 апреля, по прогнозу синоптиков, до плюс двенадцати градусов, а в воскресенье, 18 апреля, резкое похолодание, в дневное время всего до плюс трех градусов, малооблачно, без осадков.