Тюменцы продолжают выбрасывать новогодние елки

В последние дни марта на контейнерных площадках сразу нескольких районов города появились "новогодние" ёлочки, сообщили в ООО "Тюменское экологическое объединение".

Региональный оператор напоминает, новогодние деревья, как и другие крупногабаритные коммунальные отходы можно смело выносить на контейнерную площадку. Куда-то звонить или дополнительно оплачивать утилизацию габаритных отходов не нужно: их вывезет специальный мусоровоз. Однако, чтобы во дворе сохранялась чистота и порядок, при обращении с таким мусором важно соблюдать несложные правила.

"Коммунальные отходы, и в баках, и крупногабаритные, с контейнерных площадок собирают мусоровозы. Спецтранспорт для этих категорий используется разный и каждый ездит по собственному маршруту. Графики движения техники составляются в соответствии с требованиями законодательства. Таким образом, даже если выбросить новогоднюю ёлку в июле или, например, диван – их обязательно вывезут", – пояснила Светлана Петренко.

Единственное, о чём просят помнить тюменцев: размещать крупногабаритные отходы нужно аккуратно. Если специальная площадка рядом отсутствует, то оставить большие предметы можно возле контейнеров, не преграждая путь пешеходам и транспорту.

При этом не стоит путать новогоднюю ель с растительными отходами, которые образуются в процессе ухода за зелёными насаждениями, например, в сквере. Отходы, которые не относятся к коммунальным, подбрасывать на площадки нельзя. К таким относятся строительный мусор, шины автомобилей, биологические, промышленные, растительные и другие отходы.

Уточнить график вывоза крупногабарита с ближайшей площадки, сообщить о преждевременном переполнении контейнеров или получить консультацию у регоператора жители Тюменской области могут по телефону горячей линии 8-800-250-73-26.