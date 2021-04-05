На неделе в Тюмени до плюс одиннадцати градусов

Самым теплым днем, по прогнозу синоптиков, станет воскресенье.

Сегодня, 5 апреля, в Тюмени в дневное время до +6ºС, вероятен дождь, к вечеру до +1ºС и снег с дождем.

Во вторник, 6 апреля, в дневное время до +7ºС, малооблачно и без осадков.

Со среды по субботу, с 7 по 10 апреля, в городе в дневное время суток +8ºС...+10ºС, осадков не предвидится.

В воскресенье, 11 апреля, в Тюмени днем до +11ºС, ясно, дождя не обещают.