На выходных в Тюмени до плюс пяти градусов

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в городе плюсовая температура, возможны небольшие дожди.

Сегодня, 2 апреля, днем в Тюмени до плюс пяти градусов, малооблачно, вечером — до плюс трех градусов, пасмурно, вероятен небольшой дождь.

В субботу, 3 апреля, в городе днем малооблачно и до плюс четырех градусов, вечером до плюс двух градусов и пасмурно, осадков не предвидится.

В воскресенье, 4 апреля, в Тюмени днем до плюс пяти градусов и малооблачно, к вечеру до плюс одного градуса, осадков не обещают.