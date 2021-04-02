На выходных в Тюмени до плюс пяти градусов

09:15 02 апреля 2021
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По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в городе плюсовая температура, возможны небольшие дожди.

Сегодня, 2 апреля, днем в Тюмени до плюс пяти градусов, малооблачно, вечером — до плюс трех градусов, пасмурно, вероятен небольшой дождь.

В субботу, 3 апреля, в городе днем малооблачно и до плюс четырех градусов, вечером до плюс двух градусов и пасмурно, осадков не предвидится.

В воскресенье, 4 апреля, в Тюмени днем до плюс пяти градусов и малооблачно, к вечеру до плюс одного градуса, осадков не обещают.

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