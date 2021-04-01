На "Ласточку" от Тюмени до Екатеринбурга снижены цены до конца года

Фото: Свердловская пригородная компания

В скорых дневных поездах "Ласточка" на направлениях между Екатеринбургом и Пермью, Тюменью, Курганом до 25 декабря 2021 года будут действовать специальные тарифы на проезд. Оформить билет можно по цене от 395 рублей.

Акция распространяется на поезда №803/802 Екатеринбург – Пермь, №814/811 Екатеринбург – Тюмень и №849/850 Екатеринбург – Курган. Перевозчик – Уральский филиал АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД").

"Ласточки" из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган курсируют ежедневно. Поезд №803/802 отправляется из столицы Урала в 17:51 (здесь и далее время местное), из Перми – в 06:42. Поезд №814/811 отправляется из Екатеринбурга в 17:36, из Тюмени – в 06:55. Поезд №850/849 отправляется из Екатеринбурга в 18:50, из Кургана – в 06:59.

Подробные условия акции опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции". Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными предложениями.