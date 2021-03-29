Как оживить почтовую открытку с помощью аудиогида?

Фото: УФПС Тюменской области

Выбираем маршрут: Тобольск - и видовые открытки города. Скачиваем самую полную версию аудиогида "Городские Легенды Тобольска" от МТС на izi.Travel. И, обязательное условие, слушая рассказ, пройтись по улицам, чтобы окунуться в историю одного из старейших городов на территории Урала и Сибири.

Почему Тобольск? Здесь каждый уголок дышит историей. Город славится своими удивительными архитектурно-историческими памятниками. Многие объекты архитектуры и известные люди остались в почтовой истории, украсив собой марки, открытки, конверты.

Легенда о Тобольске: в городе живут "Богом поцелованные" люди.

В начале 17 века первым Архиепископом Тобольским и Сибирским был назначен Преподобный Киприан. Когда он ехал к новому месту службы, ему приснился сон, что ангел накрыл своей ладонью город и повелел построить по ее очертаниям церкви, чтобы на этой земле рождались "Богом поцелованные" люди.

И действительно, если соединить церкви Тобольска линиями, то можно увидеть силуэт, подобный ладони. Крестовоздвиженская, Богоявленская, Пятницкая, Рождественская, Благовещенская церкви, церкви Захария и Елизаветы и Михаила Архангела. На символическом пятом ангельском персте был возведен храм католический.

О чем напомнит почтовая марка с Тобольским Кремлем?

Аудиогид рассказывает, что во всей Сибири нет здания более древнего, чем Тобольский Кремль. Чудом он уцелел от разрушительных сил природы и от коварных замыслов людей. Кремль расположен на вершине Троицкого мыса, бывшее название которого Алафейская гора. В 16 веке эта территория неоднократно переходила из рук в руки от русских казаков к татарам и обратно. В 1587 году земля окончательно закрепилась за Россией. Тогда же возвели оборонительные деревянные стены - первый кремль. Вокруг него начал разрастаться городок. Столетие спустя все постройки были уничтожены пожаром. Новый кремль воздвигли уже из камня. В таком виде он и сохранился до наших дней. Всего в России существует 12 почтовых марок с изображениями российских кремлей.

Видовые почтовые открытки Тобольска – визитка уникального сибирского города. На них изображают кремль, различные храмы и легендарный Абалак. Вглядитесь в них, и они тоже раскроют вам свои секреты!

В составе Кремля находится Софийско-Успенский собор. Софийская лестница, ведущая в Кремлю, – современная машина времени. Согласно преданию, каждый осмелившийся ее пройти и подняться к святыне (Софийскому собору) попадал во временные ямы. Лестница состоит практически из двухсот ступенек: пока преодолеешь их все, вспомнишь каждую оплошность и несправедливый поступок, который совершил.

В Тобольске установлен памятник известному сказочнику Павлу Петровичу Ершову, автору "Конька – Горбунка". Уроженец Тобольской губернии похоронен в Тобольске на Завальном кладбище. В 2019 году к 185-летию первого печатного издания сказки Почтой России был выпущен специальный почтовый штемпель. Благодаря этому событию спустя много лет днем рождения Конька-Горбунка стала дата 28 октября.

Открытка с. Абалак

В 20 км от Тобольска находится село Абалак. Оно знаменито удивительным туристическим комплексом. Деревянная крепость возведена рядом с Абалакским Свято-Знаменским мужским монастырем и представляет собой реконструкцию сибирского острога времен завоевания Сибири казаками Ермака. Здесь есть Воеводские палаты, Стрелецкие палаты, Казачьи палаты, Купеческие палаты, Башня Часовен, Свадебные палаты, Башня Самбулы. В комплексе имеется смотровая башня, русские бани, трактир "Белая Сова", бар "Рыба-Кит", детское кафе "Змей Горыныч", зоопарк, изба Бабы-Яги, главная сцена и ристалище.

Открытка с видом села Абалак была напечатана в 2016 году и представлена на VIII фестивале исторической реконструкции "Абалакское поле".

Почтовые конверты с портретом Д.И Менделеева

Еще один известный тоболяк – Дмитрий Иванович Менделеев - русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель. Среди самых известных открытий — периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Дмитрий Иванович за короткое время попал на конверт дважды: к 180-летнему юбилею (2014 год) и в честь 150-летия периодического закона Дмитрия Менделеева (2019 год).

"Почта изначально была основным источником связи между людьми. Передача письменных сообщений, первые телеграфы и телефония – все это было в ведении почтовой службы. И как бы ни складывались события, почта продолжает быть связующим звеном между прошлым и будущим. И то, о чем молчаливо радуют глаз почтовая открытка или марка, постепенно, благодаря возможностям аудиогида, обретает голос", - отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

Историко-культурный проект "Городские легенды Тобольска" разработан ПАО "МТС" при поддержке департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска и объединяет 16 знаковых культурно-исторических объектов. В основе проекта – аудиогид. Его маршрут проложен по основному туристическому маршруту Тобольска и знакомит с легендарными достопримечательностями первой столицы Сибири. Пройти всю экскурсию реально или виртуально со смартфоном можно за 1,5-2 часа. Каждая локация снабжена подробным описанием. Начать путешествие можно из любой точки маршрута. Послушать "Городские легенды Тобольска" можно еще раз по возвращению в родной город.