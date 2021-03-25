Тюменцы могут бесплатно попасть на выставку "С четверга на пятницу"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на выставку "С четверга на пятницу" (18+) на своей странице во ВКонтакте.

Испытать удачу может любой желающий. Выставка открыта в "Конторе пароходства" по 31 марта. Будет один победитель, который получит билеты на две персоны. Имя счастлива станет известно 29 марта.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень", сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

На выставке представлены работы Алины Утробиной из Санкт-Петербурга. На мистические работы, похожие на чужие тревожные сны, художницу вдохновили фильмы Андрея Тарковского.