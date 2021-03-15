На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничат движение на время ремонта моста

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск будет ограничено движение транспорта в Ярковском районе — на участке км 143+661 — км 143+756. Там пройдут работы по капитальному ремонту моста через реку Нерда.

С 16 марта будет организован реверсивный проезд со светофорным регулированием по временному мосту с шириной проезжей части 3,6 метра.

Работы на участке, по сообщению ФКУ "Уралуправтодор", продлятся до 15 ноября 2021 года.