На выходных в Тюмени ясно и до минус восьми

Сегодня, 12 марта, температура воздуха днем в Тюмени составит –15ºС...–17ºС, на выходных, по прогнозу синоптиков, будет чуть теплее.

В субботу, 13 марта, днем в городе ясно, снега не предвидится, температура воздуха составит –8ºС, к вечеру до –11ºС, ветер западный, его скорость 9–10 м/с.

Аналогичная погода ожидается в Тюмени и в воскресенье, 14 марта.