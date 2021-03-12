На выходных в Тюмени ясно и до минус восьми

Сегодня, 12 марта, температура воздуха днем в Тюмени составит –15ºС...–17ºС, на выходных, по прогнозу синоптиков, будет чуть теплее.
В субботу, 13 марта, днем в городе ясно, снега не предвидится, температура воздуха составит –8ºС, к вечеру до –11ºС, ветер западный, его скорость 9–10 м/с.
Аналогичная погода ожидается в Тюмени и в воскресенье, 14 марта.
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