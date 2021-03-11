Доступ в Гилевскую рощу временно ограничен

Из-за повреждений на коллекторе к канализационной насосной станции (КНС) № 7 часть Гилёвской рощи 11 марта оказалась затопленной. Для безопасности жителей и гостей города доступ в рощу в связи с этим ограничен.

Глава города Руслан Кухарук координирует действия по устранению коммунального инцидента. "Больше всего нас беспокоит ситуация с Гилёвской рощей. Понимаем, что на сегодняшний день ей уже причинён ущерб. Основная задача сейчас - минимизировать последствия из-за вынужденного сброса. Леспаркхоз ограничил доступ на территорию рощи. Будут определены территории, которые попали в зону затопления. Будет разработана документация на рекультивацию это территории", - сообщил Кухарук.

По словам главы города, все работы по устранению последствий компания "Росводоканал Тюмень" берёт на себя.