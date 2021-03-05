На выходных в Тюмени похолодание

09:10 05 марта 2021
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Сегодня, 5 марта, в Тюмени, по прогнозу синоптиков, в дневное время до минус одного градуса, пасмурно, порывы ветра до 15 метров в секунду. На выходных ожидается похолодание.

В субботу, 6 марта, в городе днем до минус семи градусов, ясно и без осадков. В воскресенье, 7 марта, в Тюмени утром до минус восемнадцати градусов, днем потеплеет до минус девяти градусов, вероятен снегопад.

Теги: погода
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