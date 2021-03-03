В Омутинском районе новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Владимир Третьяков назначен прокурором Омутинского района сроком на пять лет. До назначения работал заместителем прокурора Центрального округа Тюмени.
Третьяков родился в 1977 году в селе Бердюжье Тюменской области. В 2000 году успешно окончил обучение в Тюменском юридическом институте МВД России, в 2005 году – в Тюменском государственном университете.
С 1996 по 2011 годы проходил службу в органах внутренних дел. В ноябре 2011 года был принят на работу в органы прокуратуры Тюменской области. В разное время занимал должность помощника, старшего помощника и заместителя прокурора Тюменского района. С октября 2018 года работал заместителем прокурора Центрального округа Тюмени.
С учетом деловых и личных качеств Третьяков был включен в резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров. Неоднократно поощрялся прокурором Тюменской области. В период службы в органах внутренних дел награжден государственной наградой – медалью "За отличие в охране общественного порядка", сообщили в пресс-службе ведомства.
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