На улицах Тюмени появился "Праздничный патруль"

Фото: Авторадио Тюмень

"Авторадио" и ГИБДД Тюменской области представляют: в канун 8 марта на улицах города работает "Праздничный патруль"!

До 5 марта водителей Тюмени будут останавливать сотрудники ГИБДД. И нет, это не массовая проверка, а специальная акция, посвященная приближающемуся Международному женскому дню. Поздравлять автоледи вместе с представителями госавтоинспекции будут ведущие "Авторадио Тюмень".

Если вас остановят, будьте уверены – вас ждут приятные сюрпризы от "Авторадио" и партнеров проекта!

Генеральный партнер: "Лаборатория Автостекла" - команда профессионалов по ремонту, замене и установке стекла. Демократичные цены и пожизненная гарантия на работы., тел. 533-444.

Партнеры проекта: фабрика мороженого "Купино", автосервис "Формула-Сервис", федеральная сеть магазинов автозапчастей "Автояпонец" и "Автокореец".