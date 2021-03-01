Врачи скорой спасли тюменца, подавившегося кусочком лаврового листа

Фото: Марина Бердюгина

В Тюмени пожилой мужчина за ужином подавился лавровым листом и начал сильно закашливаться и задыхаться. Его жена после нескольких неудачных попыток извлечь инородное тело из горла позвонила в скорую помощь.

На экстренный вызов была направлена врачебная бригада, специалист осмотрел гортань 65-летнего пациента. Небольшой кусочек лаврового листа, прилипший к небной дужке, врач с легкостью удалил, а после пациента доставил в Областную клиническую больницу № 2 для детального осмотра дыхательных путей и исключения осложнений.

"Если дыхание сохранено и человек находится в сознании – ситуация не критическая, однако действовать нужно с большой осторожностью — никаких резких движений, хлопать и стучать по спине не стоит. Кашель в этом случае — защитный рефлекс организма: таким способом устраняются кусочки пищи, попавшие в зону голосовых связок", — объяснил врач скорой помощи.

По словам специалиста, если рядом никого нет и помощи ждать неоткуда, самостоятельно себя спасти можно. Главное, это делать правильно: один способ – вызвать рвоту, надавив на корень языка пальцем, второй способ, если, конечно человек возьмет себя в руки и проконтролирует ситуацию, – медленный вдох, а затем с усилием выдох с кашлем.