Тюменская пенсионерка осуждена на 12 лет за сбыт и хранение героина

16:27 26 февраля 2021
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Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 61-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Женщина в августе 2014 года Курганским городским судом была осуждена  за наркопреступление к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей в доход государства. В ноябре 2019 года она  условно-досрочно освободилась, но продолжила употреблять наркотики и торговать ими.

Так, 18 августа 2020 года женщина через тайник  продала одной из наркоманок  около 10 граммов героина. 

8 сентября 2020 года наркосбытчица была задержана сотрудниками полиции. Она находилась в состоянии наркотического опьянения. В ходе досмотра у задержанной изъяли  3,5 грамма героина, приобретенного ею  для собственного потребления.

Суд назначил женщине 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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