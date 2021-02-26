Тюменская пенсионерка осуждена на 12 лет за сбыт и хранение героина

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 61-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Женщина в августе 2014 года Курганским городским судом была осуждена за наркопреступление к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей в доход государства. В ноябре 2019 года она условно-досрочно освободилась, но продолжила употреблять наркотики и торговать ими.

Так, 18 августа 2020 года женщина через тайник продала одной из наркоманок около 10 граммов героина.

8 сентября 2020 года наркосбытчица была задержана сотрудниками полиции. Она находилась в состоянии наркотического опьянения. В ходе досмотра у задержанной изъяли 3,5 грамма героина, приобретенного ею для собственного потребления.

Суд назначил женщине 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.