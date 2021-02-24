На трассе Тюмень — Омск снимают ограничение движения

В связи с уменьшением скорости ветра и улучшением погодных условий с 16.00 24 февраля снимаются ограничения по движению на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Ишимском и Абатском районах Тюменской области.

Сейчас парковки на трассе заполнены большегрузным транспортом, кроме того, большегрузы припаркованы на обочинах автомагистрали.

"Для упорядочения движения, исключения заторовых и аварийных ситуаций грузовой автотранспорт будет выезжать на федеральную автодорогу колонами по 10 автомобилей с интервалом в 1–2 минуты. Далее движение будет осуществляться в штатном режиме", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует начинающим водителям, водителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям отложить дальние поездки.